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عيادات "إغاثى الملك سلمان" في عبس تقدم خدماتها لـ 337 مستفيدًا

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الأدوية صُرفت لـ 264 مريضًا وقسم التمريض راجعه 112 آخرون

عيادات

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 337 مستفيدًا خلال المدة من 3 يونيو حتى 9 يونيو 2021م، منهم 250 مراجعًا في عيادة الباطنية، و73 مستفيدًا في عيادة التوعية والتثقيف، وستة أفراد في عيادة الطوارئ، وثماني حالات في عيادة الصحة الإنجابية.

وصُرفت الأدوية لـ 264 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 112 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة أشخاص، كما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

عيادات

عيادات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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