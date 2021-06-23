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« قمر الفراولة » يضيء سماء ليلة الخميس بلون ذهبي مذهل

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« قمر الفراولة » يضيء سماء ليلة الخميس بلون ذهبي مذهل « قمر الفراولة » يضيء سماء ليلة الخميس بلون ذهبي مذهل

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تقول وكالة ناسا إن قمر الفراولة سيكون مرئيًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنه سيصل إلى ذروته في المساء التالي.

يرتبط اسم بدر شهر يونيو بموسم الفراولة، حيث اكتسب اسم «قمر الفراولة» من قبائل الهنود الحمر، لأن ظهوره يتزامن في هذا الوقت من العام مع موسم جني ثمار الفاكهة، الفراولة الناضجة.

نرى القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، والمعروف باسم نقطة الحضيض، ويظهر أكبر وأكثر إشراقًا من البدر النموذجي.

يشير قمر الفراولة عادةً إلى آخر قمر مكتمل في الربيع أو أول قمر يشرق خلال موسم الصيف، ويشير تقويم المزارعين أيضًا إلى أن هذا القمر العملاق بالذات كان له عدد من الأسماء في الماضي.

قمر الفراولة

ومن بينها اسم «قمر الذرة الخضراء» و«قمر الزهرة الكاملة» و«قمر العسل الكامل»، لأنه يتزامن مع الوقت الذي كان فيه العسل.

وربما يرتبط هذا الاسم بعبارة «شهر العسل»، بسبب تقليد الزواج في شهر يونيو.

وعلى الرغم من أن اكتمال قمر الفراولة يصل إلى ذروته بعد ظهر يوم الخميس، إلا أنه لن يكون مرئيًا في الأفق حتى وقت متأخر من المساء.

ومع ذلك، فإن هذا القمر العملاق لن يبدو ورديًا مثل الفراولة، بل سيكون لونه ذهبيًا رائعًا.

حيث يتاح لعشاق علم الفلك فرصة مشاهدة العرض المذهل على مدار ثلاثة أيام: من صباح الأربعاء حتى صباح السبت.

وفي وقت سابق ذكر علماء الفلك أن آخر قمر عملاق عام 2021 سيحدث في 24 يونيو، وهو قمر الفراولة الذهبي.

لكن العلماء لم يتفقوا بعد على كيفية تصنيف الظاهرة رسميًا، لذلك هناك بعض الخلاف حول ما إذا كان قمر يونيو يعتبر قمرًا عملاقًا ام لا.

المصرى اليوم

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