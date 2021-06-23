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التعليم تشارك في معرض الكتاب : «التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية ٢٠٢١»

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التعليم تشارك في معرض الكتاب : «التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية ٢٠٢١» التعليم تشارك في معرض الكتاب : «التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية ٢٠٢١»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تواجدها في معرَض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢١ في دورته الـ٥٢ والذي سيتم افتتاحه يوم ٣٠ يونيو المقبل حتى ١٥ يوليو في مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأعلنت أنه يمكن زيارة جناح الوزارة في صالة ٣ جناح B80 لمعرفة كل ما قامت به الوزارة في السنوات الماضية في مختلف الاتجاهات كبناء نظام التعليم الجديد 2.0 وتطوير التعليم الفني والمنصات الإلكترونية المختلفة وغيرها، تحت عنوان «التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية ٢٠٢١».

وأعلنت أنه يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «#في_القراءة_حياة» وحجز تذكرتك إلكترونياً من خلال الرابط:
https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

ويمكن التعرف على الخريطة وأماكن الأجنحة والقاعات من خلال الرابط:
https://bit.ly/Cibf2021plan

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