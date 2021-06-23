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واصل سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الاربعاء 23 يونيو، الارتفاع لكن بشكل طفيف، متأثرا بارتفاع سعره عالميا، لكن مازال يعانى محليا من ضعف الإقبال بسبب تخوف المواطنين من تذبذب الأسعار.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الأربعاء، يبلغ 882 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 771 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ 661 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6180 جنيها .

وواصل سعر الذهب عالميا الارتفاع الحذر، خلال عمليات التداول مساء اليوم الأربعاء، بسبب استقرار الدولار أمام سلة من العملات مما يؤكد وجود حالة من الحذر تخيم على التعاملات على إثر شهادة رئيس مجلس الاتحادى الفيدرالى جيروم باول أمام الكونجرس مساء الثلاثاء، والتى أكد فيها عدم الاتجاه إلى رفع الفائدة إلا بعد وجود أدلة على التضخم، ونفى اتباع سياسات نقدية متشددة قائلا «مازال الأمر بعيد»، وأشار إلى أن الفيدرالى عليه الحذر قبل اتخاذ أي خطوة ردا على البيانات الإقتصادية الايجابية الصادرة مؤخرا

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس في دور الولايات المتحدة بنسبة بنسبة 2.33%، بينما استقر مؤشر الدولار محققا ارتفاعا قدره 0.00% لأول مرة منذ فترة طويلة

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الأربعاء، 785.53 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،783.10 $.

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 879 إلى 881 عيار 22 806 إلى 808 عيار 21 769 إلى 771 عيار 18 659 إلى 661 عيار 14 513 إلى 514 عيار 12 439 إلى 441 الاونصة 27،332 إلى 27،404 الجنيه الذهب 6،152 إلى 6،168 الكيلو 878،857 إلى 881،143



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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