حملة «من حقك تنظمي» بقرى قلين في كفر الشيخ

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شهدت مدينة وقرى مركز قلين، أعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة، ومقاومة البعوض في عدد من القرى، وتسليك خط خفض المنسوب بقرية ميت الديبة، وأعمال الرصف بعدد من الطرق، وحملة من حقك تنظيمي بعدد من القرى، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين.

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة من حقك تنظمي بكفر المرازقة وبقرية البكاتوش وقرية شباس عمير، كما تم الانتهاء من صيانة وحدة إطفاء كفر المرازقة بقلين، وتابع أعمال محطة الصرف الصحي بقرية كفر المرازقة، وأعمال الرصف. وأشرف على بدء أعمال دهان وتجميل البلدورات بمدينة قلين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.