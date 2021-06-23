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تأهلت ضمن «أفضل توالت» وعانقت اللقب .. هل يكرر رونالدو ورفاقه سيناريو 2016 ؟

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تأهلت ضمن «أفضل توالت» وعانقت اللقب .. هل يكرر رونالدو ورفاقه سيناريو 2016 ؟ تأهلت ضمن «أفضل توالت» وعانقت اللقب .. هل يكرر رونالدو ورفاقه سيناريو 2016 ؟

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تأهل البرتغالي لكرة القدم إلى ثمن نهائي منافسات يورو 2020، عقب التعادل بنتيجة 2/2 امام نظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء بنهاية الدور الأول من المسابقة الأوروبية.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده من النقاط إلى الرقم 4 ليتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في مجموعتهم، في حين حجز منتخبا فرنسا وألمانيا بطاقة الترشح بعد حسم المركزين الأول والثاني على الترتيب.

المنتخب البرتغالي تُوج في مرة وحيدة بلقب اليورو، كان في النسخة السابقة 2016 حيث يخوض منافسات النسخة الجارية وهو حاملاً للقب.

ومن المفارقات أن كريستيانو رونالدو ورفاقه عانقوا لقب اليورو في النسخة الماضية بعد التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وحل المنتخب البرتغالي ثالثاُ في الترتيب بمجموعته بـ 3 نقاط من 3 تعادلات خلف كل من المجر المتصدر وأيسلندا صاحب المركز الثاني.

تُرى هل يعيد المنتخب البرتغالي السيناريو في النسخة الجارية من اليورو بعد تكرار التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل من احتلوا المركز الثالث؟

المصرى اليوم

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