أخبار عاجلة

جرفتها الأمواج.. فيلا غامضة تظهر على شاطئ السلفادور -
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر -
بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق» -
«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة -
المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر» -
بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور) -
السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي -
مفاجأة تكشفها التحقيقات .. تفاصيل جديدة بشأن «عنتيل الصعيد» -
رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور) -
محافظ قنا يتفقد مشروع استكمال ري 12500 فدان بقرية المراشدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

قائمة بيراميدز لمباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية

Print
قائمة بيراميدز لمباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية قائمة بيراميدز لمباراة الإياب أمام الرجاء المغربي في الكونفدرالية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين المسافرين إلى المغرب ظهر الخميس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف النهائي، لحسم بطاقة التأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويخوض الفريق مرانه الأخير في العاشرة والنصف صباح الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي للبعثة على أن تغادر في الثانية ظهر مباشرة نحو كازبلانكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر

تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»