المجموعة السادسة في اليورو: رونالدو يواصل تحطيم الأرقام وألمانيا تتأهل بشق الأنفس

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سيطرت نتيجة التعادل على مواجهة منتخبي فرنسا والبرتغال في قمة مباريات المجموعة السادسة لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وأنتهت المواجهة المرتقبة بين المنتخبين بالتعادل 2-2، ليحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة بـ رصيد 5 نقاط، في حين يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعد ان افتتح كريستيانو رونالدو التهديف من ركلة جزاء، وعدل كريم بنزيما النتيجة من ركلة جزاء ايضًا.

وفي بداية الشوط الثاني وضع بنزيما منتخب الديوك في المقدمة، لكن رونالدو عدل النتيجة مرة أخرى بعد ربع ساعة من زمن الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء، لتنتهي المواجهة الكبرى بالتعادل وضمان المنتخبين التأهل لدور الـ16.

وفي المواجهة الثانية، تأهل المنتخب الألماني بشق الأنفس بعد ان تعادل على ملعبه بنتيجة 2-2 ضد المنتخب المجري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المجر بهدف نظيف من توقيع أدم سالاي.

وعدل المنتخب الألماني النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق كاي هافيرتز، لكن المجر استعادت التقدم سريعًا في الدقيقة 68 عن طريق أندرياس شيفر.

وقبل نهاية المباراة بـ 6 دقائق تمكن لاعب الوسط ليون جوريتزكا من انقاذ المنتخب الألماني من الخروج المبكر من اليورو بتسجيله هدف التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 ويتأهل المنتخب الألماني كثاني مجموعته برصيد 4 نقاط، وبأفضلية المواجهات المباشرة ضد المنتخب البرتغالي (الذي جمع 4 نقاط لكنه حل ثالثًا).

نجم المباراة:

حصل كريم بنزيما على جائزة نجم المباراة في مواجهة البرتغال وفرنسا، بعد تسجيله هدفين وعودته للساحة الدولية بقوة بعد غيابه عن المنتخب الفرنسي منذ عام 2015 وقبل بداية اليورو الحالي..

في مباراة المجر وألمانيا، حصل الجناح الأيمن جوشوا كيميتش على جائزة نجم المباراة، بعد ان كان اكثر اللاعبين صناعة للفرص (3).

ما الذي تعنيه المباراة للمنتخبات ال4:

منتخب فرنسا تصدر الترتيب وسيواجه منتخب سويسرا في دور ال16 في العاصمة المجرية بودابست.

منتخب ألمانيا احتل المركز الثاني وسيصطدم بالمنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي في لندن.

منتخب البرتغال احتل المركز الثالث وسيواجه منتخب بلجيكا في صدام من العيار الثقيل بأدوار خروج المغلوب.

منتخب المجر تذيل الترتيب وغادر البطولة بأداء مشرف بعد ان حصل على نقطتين من خلال التعادل مع منتخبي فرنسا وألمانيا

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح أدم سالاي هو أول مجري يسجل في نسختين متتاليتين من اليورو (2016 و2020).

- أصبح كريستيانو رونالدو هو أول لاعب أوروبي يسجل أكثر من 20 هدفًا (21) في البطولات الدولية الكبرى (يورو + كأس العالم).

- كريستيانو رونالدو سجل خمسة أهداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020؛ أكبر عدد من الأهداف لـ لاعب في دور المجموعات بالبطولة منذ الفرنسي ميشيل بلاتيني (7 أهداف في نسخة يورو 1984).

- استقبلت فرنسا جميع ركلات الجزاء ال17 الأخيرة التي تعرضت لها (16 لوريس، 1 لمانداندا) منذ 16 أكتوبر 2012 عندما فشل فابريجاس في التسجيل بمرمى لوريس.

- كريم بنزيما سجل في بطولة دولية كبرى للمرة الأولى منذ مونديال 2014. لأول مرة يسجل في اليورو بعد فشله في النسختين السابقتين التي شارك بهما (يورو 2008 ويورو 2012) كذلك الليلة سجل على المستوى الدولي للمرة الأولى منذ أكتوبر 2015.

- أصبح كريم بنزيما هو أكبر لاعب سناً يسجل أكثر من هدف لصالح منتخب فرنسا خلال مباراة في بطولة كبرى (كأس العالم / يورو)، متجاوزًا زين الدين زيدان (31 عامًا 356 يوم) ضد إنجلترا في يورو 2004.

- بنزيما هو ثالث لاعب يسجل ثنائية تهديفية في مباراة مع فرنسا في كأس العالم واليورو، بعد زيدان وتييري هنري.

- سجل كريستيانو رونالدو التهديفي الدولي وصل للهدف رقم 109 مع منتخب البرتغال في مباراته رقم 178، ليعادل سجل المهاجم الإيراني على دائي كأفضل هداف على المستوى الدولي في تاريخ كرة القدم (109 هدف في 145 مباراة).