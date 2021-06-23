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أحمد بلال يحذر لاعبي الأهلي: الترجي يجيد اللعب خارج أرضه

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أحمد بلال يحذر لاعبي الأهلي: الترجي يجيد اللعب خارج أرضه أحمد بلال يحذر لاعبي الأهلي: الترجي يجيد اللعب خارج أرضه

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قال أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، إن الجهاز الفني للترجي سيبذل جهودا كبيرة لتأهيل اللاعبين نفسيًّا قبل مباراة العودة مع القلعة الحمراء.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «معين الشعباني، المدير الفني للترجي، يجيد التعامل نفسيًا مع لاعبيه، ويحاول بث الحماس بأرواحهم لاسترضاء الجماهير مرة أخرى».

وأكد عدم الاستهانة بالترجي في مباراة العودة، أو اللجوء إلى الدفاع، كون الفريق التونسي يجيد اللعب خارج أرضه، إضافةً إلى أن نتيجة الذهاب ليست كبيرة، وقد يتأزم الموقف حال استقبال الأهلي هدفًا.

المصرى اليوم

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