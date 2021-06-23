«حسيت إنها بنتي وحضنتها».. وزيرة الهجرة تكشف كواليس صورتها مع فتاة مصرية في إيطاليا

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علقت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصورة التي نشرتها الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لها وهي تحتضن فتاة في أحد المطاعم، قائلة: «مقدرتش أتمالك نفسي لما شوفتها، وخدتها في حضني».

وروت مكرم، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء، تفاصيل معرفتها بالفتاة عندما كانت سفيرة لمصر في إيطاليا وكان لا بد من عودة الفتاة لجدها في مصر لوفاة والديها بروما، مشيرة إلى قضاء الفتاة 5 أعوام هناك.

وقالت إنها عملت على إعادة الفتاة إلى مصر، لكن هناك صعوبة تمثلت في رفض الفتاة العودة لعدم معرفتها بدولتها أو لغتها، موضحة أنها تعاملت مع الفتاة كأم، وذلك من خلال محاولتها لتكون طرفًا وسيطًا بين الفتاة وجدها وإظهار أنه يرغب بعودتها.

وأشارت إلى تواصلها مع المنظمة الدولية للهجرة لطلب استكمال دراسة الفتاة في مصر بأحد المدارس الإيطالية لكي لا تشعر أنها ابتعدت كثيرًا عن المجتمع الذي اعتدت عليه، مضيفة أنها حصلت على الموافقة، فضلًا عن أنها تأكدت من توفير حاسب آلي للفتاة لتتواصل مع زملائها هناك عبر الإنترنت من خلاله.

ولفتت إلى صعوبة يوم عودة الفتاة عليها، إلا أنه كان واجب لا بد من تأديته، راوية تفاصيل لقائها بها وكواليس صورة احتضانها لها، وأن مدير المطعم طلب منها أن تسلم عليها إحدى الموظفات العاملات بالمطعم فقبلت على الفور.

وأضافت أنها لم تعرف الفتاة في البداية حتى عندما خلعت الكمامة لم تعرفها لتغير ملامحها، إلا أنها شعرت أنها تعرفها، ذاكرة أن الفتاة عرفتها على نفسها ما جعلها لا تتمالك نفسها لتنتفض من على الكرسي وتسلم عليها.

ولفتت إلى تبادلهما لأرقام الهواتف، ووعدها لها بأن تساعدها خلال الفترة المقبلة، خاصة لما بينهما من ارتباط عاطفي كبير، وأن جدها توفى وبقيت وحيدة، متوجهة بالشكر للأخصائية الاجتماعية التي تولت رعايتها.

وعن شعورها عندما تعرفت على الفتاة، قالت: «حسيتها بنتي وهي لقتني وأنا لقيتها كنت سعيدة بيها إنها حافظت على نفسها واندمجت في المجتمع وبتشتغل وكانت مبسوطة وأنا كنت مبسوطة إني لقيتها».