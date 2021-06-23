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بيان من «تعليم القليوبية» بشأن المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات

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بيان من «تعليم القليوبية» بشأن المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات بيان من «تعليم القليوبية» بشأن المدرس المتهم بالتحرش بالطالبات

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قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه أصدر تعليمات بتشكيل لجنة تقصي حقائق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بالفتيات أثناء وجودهن بأحد المدارس التجريبية والدروس، حيث من المقرر سؤال العاملين بالمدرسة عن تلك الوقائع، موضحا أنه لا يوجد حاليًا طلاب بالمدارس، لأننا في فترة إجازة ولا يوجد طلاب أو طالبات، ولا حتى تواجد لمجموعات التقوية أو أي شيء من هذا القبيل.
وطمأن محمود -في بيان الأربعاء- أهالي بنها وأولياء الأمور إلى حرص الوزارة على تعقب أي مخالفة من هذا النوع، ومجازاة من يثبت ارتكابه لها مهما كان.
كانت واقعة تعرض فتيات بمدرسة تجريبية في بنها للتحرش من قبل أحد مدرسي اللغات بالمدرسة قد بدأت بنشر بوست على وسائل التواصل الاجتماعي ادّعت فيه إحدى الفتيات ووالدتها حدوث واقعة التحرش بالمدرسة التجريبية المعروفة بالعاصمة بنها، ليتم تداول البوست، وتبين خلو البوست من دليل أكيد على حدوث الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المدرس، ويخضع هو والمدعية للتحقيقات الآن في نيابة قسم بنها.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ادّعاءات من صاحبة البلاغ وبعض المؤيدين لها بأن المدرس المتهم بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية، وأنه اعتاد التحرش بهم منذ فترة طويلة، وأن خوف الطالبات منه منعهم من الإبلاغ، مشيرين أنه متخصص في تدريس مادة اللغة الإنجليزية إلى 3 مراحل تعليمية، وهي الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأنه اعتاد ارتكاب تلك الأفعال حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وتم كشف الأمر وتقديم بلاغ ضده.
وهو ما نفاه عدد آخر من المتعاملين مع المدرس وأكدوا حسن أخلاقه، وأنه أغلق السنتر الخاص بالدروس الذي كان يعمل فيه منذ بداية أزمة كورونا 2020، وأنه كان يعمل أون لاين وحسن السير والسلوك والسيرة.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية أعلنت ضبط مدرس اتهمته إحدى السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية، مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.
وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية بنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن
وتحرر محضر وجرى ضبط المدرس وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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