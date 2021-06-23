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حصاد مجموعات يورو 2020 .. هولندا تتفوق هجومياً وظهور مخيب لتركيا ومقدونيا

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حصاد مجموعات يورو 2020 .. هولندا تتفوق هجومياً وظهور مخيب لتركيا ومقدونيا حصاد مجموعات يورو 2020 .. هولندا تتفوق هجومياً وظهور مخيب لتركيا ومقدونيا

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اُسدل الستار على منافسات الدور الأول من منافسات يورو 2020 بنهاية مرحلة المجموعات واكتمال عقد المنتخبات الستة عشر التي بلغت ثمن النهائي.

وتأهلت إلى دور الـ 16 منتخبات فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والسويد وانجلترا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وبلجيكا وسويسرا وأوكرانيا وهولندا والنمسا وويلز والسويد.

ونرصد في السطور التالية حصاد الدور الأول لليورو

منتخبات إيطاليا وبلجيكا وهولندا هم من حققوا العلامة الكاملة بـ 9 نقطة في 3 مباريات.

منتخبا شمال مقدونيا وتركيا هما الأضعف على مستوى النتائج بصفر من النقاط.

الهولندي هو الأكثر تهديفاً بين المنتخبات الـ 24 المشاركين في اليورو عقب نهاية الدور الأول بـ 8 أهداف.

شمال مقدونيا وتركيا يحققان رقماً سلبياً اّخراً في اليورو كأضعف خط دفاع بـ 8 أهداف في شباك كل منهما.

الأضعف هجومياً منتخبات فنلندا واسكتلندا وتركيا، سجل كل منهم هدفاً واحداً.

البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي اليورو بـ 5 أهداف ويليه كل من الهولندي فينالدوم والبليجيكي لوكاكو وباتريك تشيك التشيكي والبولندي ليفاندوفسكي والسوييدي فورسبيرج بـ 3 أهداف.

المجموعة السادسة هي الأغزر على المستوى الأهداف بالرقم 20، والتي ضمت منتخبات فرنسا والبرتغال وألمانيا والمجر.

المصرى اليوم

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