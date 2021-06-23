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فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري

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فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري
للقبول في برنامج الدبلوم الصباحي بتخصصَيْ "الموارد البشرية" و"التأمين"

فتح باب التسجيل بكلية التقنية للبنات بالقريات 17 من ذي القعدة الجاري

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالقريات فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول 1442- 1443هـ.

وتفصيلاً، أوضحت عميدة الكلية شمعة بنت محمد العنزي أن التسجيل سيبدأ من 17 - 11 -1442 إلى 27 -11- 1442، مبينة أن التخصصات المتاحة هي: 1- الموارد البشرية. 2- التأمين.

ويمكن الاطلاع على الشروط والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage/3.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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