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خبير يوضح مميزات الاقتصاد غير الرسمي

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خبير يوضح مميزات الاقتصاد غير الرسمي خبير يوضح مميزات الاقتصاد غير الرسمي

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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الماركات العالمية والبرندات أنشأت مصانع في جميع الدول ومنها ، مشيرًا إلى أنه الآن نلاحظ أن هناك منتجات في الخارج في أوروبا مكتوب عليها «صنع في مصر» لنفس الماركات العالمية والبرندات العالمية، لافتًا إلى أنه يوجد في مصر ما يسمى السوق المحلي الضخم.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه على قناة «النيل للأخبار» على التليفزيون المصري، أن الدولة المصرية قللت الاستيراد وحددته بشكل يتناسب مع حجم الإنتاج المحلي لجميع المنتجات وتعتبر من القرارات الناجحة جدا والتي اتخذتها القيادة السياسية والتي تحدد المنتجات التي يتم استرادها لجميع المنتجات.

وتابع: «وفقا لدراسات كثيرة تم إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة لصناعة الملابس والترندات العالمية للشباب، وبدأ يظهر الأون لاين استورز»المتاجر الإلكترونية«والتي تقوم بالتسويق بما يتناسب مع الرقمنة التي تهتم بها الدولة والعالم أجمع في ظل وجود جائحة كورونا».

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب لم يكن هناك قدرة على إنشاءها في ظل عدم وجود الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الخفي والذي ترعاه الدولة، خاصة وأن عدم وجوده سيعرض الشباب لغلق هذه المشروعات ويتعرض للمساءلة والحبس لوجود قانون حازم في هذه المساءلة، مشيرًا إلى أنه من خلال منصة المشروعات يستطيع الدخول في السوق المصري بشكل رسمي لوجود توجيهات رئاسية بمساعدة تلك المشروعات ودعمها.

المصرى اليوم

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