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«اوعدكم بمسلسل راق يحترم عقل الجمهور».. خالد أنور يكشف عن شخصيته في «ورق التوت»

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«اوعدكم بمسلسل راق يحترم عقل الجمهور».. خالد أنور يكشف عن شخصيته في «ورق التوت» «اوعدكم بمسلسل راق يحترم عقل الجمهور».. خالد أنور يكشف عن شخصيته في «ورق التوت»

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كشف الفنان خالد أنور عن اسم شخصيته «حسن» والتي يجسدها من خلال مسلسله الجديد «ورق التوت» من إخراج حسام على، لافتًة إلى أن المسلسل يحترم عقلية الجمهور المتابع له، ومن المقرر عرض العمل قريبًا.

ونشر خالد أنور صورة من كواليس المسلسل عبر «إنستجرام» قائلا:«حسن، من مسلسل (ورق التوت) أوعدكم هتشوفوا مسلسل راقي يحترم عقلية الجمهور، قريبا استنونا».

ومسلسل «ورق التوت» من نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وتدور أحداثه حول شريف سلامة الذي يقدم دور مخرج يبحث عن فتاة للعمل معه.

مسلسل «ورق التوت» يشارك في بطولته بطولة شريف سلامة، معتز هشام، خالد أنور، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، تامر مجدى وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبدالرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبوالعينين، سمر طاهر.

وأحدث أعمال الفنان خالد أنور مسلسل «النمر»الذي عرض المارثون الرمضاني الماضي، بمشاركة الفنان محمد أمام وهنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالدصالح، إيناس كامل، علاء مرسي وإخراج عادل.

المصرى اليوم

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