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شاركت الفنانة مايان السيد، الأربعاء، فيديو جديد وهي ترقص على نغمات أغنية «Oops! I Did It Again» للمطربة العالمية بريتني سبيرس. ونشرت الفيديو عبر «إنستجرام» وكتبت: «عفوا.. لقد فعلت ذلك مرة أخرى».

كانت مايان لفتت الأنظار إليها، منذ أيام بظهورها بحفل زفاف الثنائي الفني محمد فراج وبسنت شوقي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جاءت كـ «عروسة البحر».

ظهرت مايان مؤخرا مع أبطال مسلسل «حرب أهلية» في برنامج «معكم منى الشاذلي» وتحدثت عن كواليس مشاركتها بـ3 أعمال درامية في ماراثون رمضان الماضى وكواليس مشاركتها مع أهم نجوم مصر والوطن العربي، مثل مسلسل «لعبة نيوتن»، مع النجمة منى زكي، و«حرب أهلية»، مع النجمة يسرا، و«هجمة مرتدة»، مع النجم أحمد عز.