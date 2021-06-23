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رئيس أركان الجيش الجزائري: العلاقات بين بلادنا وروسيا قوية جدا

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رئيس أركان الجيش الجزائري: العلاقات بين بلادنا وروسيا قوية جدا رئيس أركان الجيش الجزائري: العلاقات بين بلادنا وروسيا قوية جدا

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أعلن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، أن بلاده ممتنة لروسيا على تعزيز إمكانات القوات المسلحة في البلاد، والمساعدة في مواجهة التهديدات والتحديات على خلفية الوضع المتدهور في المنطقة والعالم.

وقال شنقريحة خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، على هامش مؤتمر «موسكو للأمن الدولي»: «مرة أخرى، أود أن أؤكد أن ذاكرة الشعب الجزائري ستظل ممتنة دائمًا للاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية على الدعم الذي قدمته لجيشنا الوطني في تطوير القدرات والإمكانيات الدفاعية، وأيضا في مواجهة التحديات المختلفة وسط تدهور الوضع العام».

وشدد شنقريحة على «أن الجزائر تلعب دورًا مركزيًا ليس فقط في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، إنما في جميع أنحاء القارة».
ووفقاً لرئيس الأركان، فإن المنطقة منذ عدة سنوات تميّزت بوجود عوامل أزمة كبيرة تؤثر بشكل طبيعي على الاستقرار مثل ليبيا ومالي.

وشدد على أن العلاقات بين والجزائر «قوية جدا وتقوم على أساس متين وعزيز».
وأضاف: «إنها تعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ووصلت هذه العلاقات إلى مستوى مثالي. ونأمل أن نجعلها أولوية ونحافظ على المستوى العالي الذي وصلت إليه».

كما عبر عن امتنانه للدعوة إلى مؤتمر «موسكو للأمن الدولي» ونقل التحيات نيابة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي وقواته المسلحة.

المصرى اليوم

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