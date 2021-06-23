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إعلام إسرائيلي: هجوم بطائرات مسيرة يخرب مركزا نوويا في إيران

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إعلام إسرائيلي: هجوم بطائرات مسيرة يخرب مركزا نوويا في إيران إعلام إسرائيلي: هجوم بطائرات مسيرة يخرب مركزا نوويا في إيران

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زعم موقع إسرائيلي أن طائرات دون طيار استخدمت، في وقت سابق اليوم، في محاولة الهجوم على منشأة نووية إيرانية.

وقال «تايمز أوف إسرائيل» في نسخته الإنجليزية إن المنشأة المستهدفة هي مركز نووي مترامي الأطراف يقع في مدينة كرج، على بعد نحو 40 كيلومترا (شمال غرب طهران.

وتصنع المنشأة المذكورة الأجزاء المستخدمة في أجهزة الطرد المركزي، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت القناة «13» في التلفزيون الإسرائيلي: «في أعقاب الهجوم الغامض الليلة الماضية على مدينة كرج الإيرانية، تم الكشف الليلة (الأربعاء) أنه خلال العملية، لحقت أضرار بمصنع ينتج شفرات الألومنيوم لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم».

وأضافت القناة: «بذلك، تم إلحاق المزيد من الضرر بالبرنامج النووي الإيراني أيضا».

ولم تكشف القناة الجهة التي تقف خلف الهجوم على المنشأة الإيرانية، لكن محللها العسكري ألون بن ديفيد قال إنه حال صحت تقارير تفيد بأن إسرائيل من تقف وراء الهجوم، فإن الحديث يدور عن هجوم هو الأول الذي تنفذه تل أبيب تحت قيادة رئيس حكومتها الجديد نفتالي بينيت وديفيد (دادي) برنيع رئيس الموساد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية إفشال عملية تخريبية استهدفت أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.

ونفى مصدر إيراني مسؤول في قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، أن يكون «الهجوم التخريبي» الذي استهدف المبنى، قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة.

وقال مسؤول مطلع في قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، لموقع «انتخاب» المحلي، إن حادث صباح اليوم لم يتم تنفيذه بطائرة مسيرة إطلاقا، مضيفا: «الحادث يمكن أن يكون عملا أمنيا تخريبيا ومسؤوليته تقع خارج نطاق مقر الدفاع الجوي».

المصرى اليوم

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