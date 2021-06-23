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«حكومة بينت» تصادق على عشرات المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية

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«حكومة بينت» تصادق على عشرات المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية «حكومة بينت» تصادق على عشرات المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية

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صادقت حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بينت، لأول مرة، منذ تولي مهامها، على العشرات من مشاريع البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وأفاد موقع القناة 12 العبرية، أن حكومة بينت صادقت على 31 مخطط بناء، تم الموافقة عليها من قبل لجنة البناء التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية، وتقع خارج حدود الخط الأخضر.

ومن بين الأبنية التي تمت الموافقة عليها بناء مدرسة للتعليم الخاص في مستوطنة «إلكاناه» ومجمع تجاري ضخم لتصميم المنازل في مستوطنة «ميشور أدوميم».

وذكرت القناة العبرية أن اللجنة المختصة بالمصادقة على البناء والتي من المقرر أن تجتمع كل 3 شهور، لم تنعقد منذ شهر يناير الماضي.

وأوضحت أنه لم يتم تحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة، لكن خطط البناء التي تمت الموافقة عليها لا تحتاج موافقة مجلس التخطيط الأعلى، لاعتبار هذه المشاريع مشاريع صغيرة نسبيا.

المصرى اليوم

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