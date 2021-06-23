مقتل مزارع على يد ابنه في قنا: «ضربه بشومة أثناء مشاجرة مع شقيقه»

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لقي مزارع مصرعه الأربعاء على يد نجله إثر قيامه بضربه بالعصا عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، بمقتل «محمود.ع» مزارع على يد نجله عن طريق الخطأ أثناء مشاجرة مع شقيقه.

كشفت تحريات المباحث أن المشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه، فحاول التعدي على شقيقه باستخدام شومة فضرب والده من الخلف اعتقادا أنه أخوه لارتدائه جلبابًا يشبه جلباب شقيقه، فلقي مصرعه في الحال. تحرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إدارى مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.