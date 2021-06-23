استمرار غياب نجم انبي أمام المقاولون العرب

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تأكد صعوبة لحاق صلاح ريكو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، بمباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

ويأتي ذلك في ظل عدم انتهاء اللاعب من أداء البرنامج التأهيلي والذي وضعه الجهاز الطبي للنادي البترولي، بعد إجراءه جراحة «الفتاق» والتي أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

ويلتقي انبي مع المقاولون العرب، الإثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البترولي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، أحرز لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 28 غيرها.