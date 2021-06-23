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يورو 2020 .. ألمانيا تتعادل مع المجر 2-2 في مباراة مثيرة وتضمن الصعود للدور الثاني

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يورو 2020 .. ألمانيا تتعادل مع المجر 2-2 في مباراة مثيرة وتضمن الصعود للدور الثاني يورو 2020 .. ألمانيا تتعادل مع المجر 2-2 في مباراة مثيرة وتضمن الصعود للدور الثاني

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في مباراة مثيرة تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره المجري بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء في يورو 2020.
تقدم اللاعب آدم سالاي بهدف للمجر فى الدقيقة 11 قبل أن يتعادل لمتخب المانشافت هافرتز في الدقيقة 66.
وأضاف أندرياس شيفر هدفاً ثانياً للمجر في الدقيقة 68، قبل أن يتعادل جوريتسكا لألمانيا قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.
بهذه النتيجة ضمنت ألمانيا الصعود للدور الثانى بعد حصولها على المركز الثانى فى المجموعة برصيد 4 نقاط خلف فرنسا صاحبة المركز الأول برصيد 5 نقاط.

المصرى اليوم

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