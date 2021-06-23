ثنائية رونالدو تقود البرتغال إلى الدور الثاني رفقة فرنسا وألمانيا

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تمكن منتخب البرتغال من خطف نقطة ثمينة أمام فرنسا بالتعادل 2-2 في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتقدمت البرتغال في الدقيقة 30 عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، فيما جاء هدف التعادل للديوك من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء.

وافتتح المنتخب الفرنسي الشوط الثاني بضغط هجومي قوي أسفر عن هدف رائع بقدم المهاجم كريم بنزيما عند الدقيقة 47، وتمكن رونالدو من التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 60 وتنفيذها بنجاح.

وبهذا التعادل تتأهل فرنسا إلى الدور الثاني في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، رفقة ألمانيا صاحبة الوصافة بـ4 نقاط، ومنتخب البرتغال كواحد من أفضل ثوالث المجموعات برصيد 4 نقاط.