4 حرائق وأصابع الاتهام توجه للمخالفين
أسهم عدد من محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة على امتداد ساحل البحر الأحمر في تلبية احتياجات المزارعين في تلك المحافظات والقرى من خلال...
كشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وجود 78596 سريرا بالمستشفيات البالغ 504 مستشفيات تتبع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع...
اعتمدت وزارة الصحة معيارين للمفاضلة المستخدمة في الترقيات وتطبيقها عبر تطبيق الترقيات بـ(منصة مسار)، وهي تقويم الأداء الوظيفي...
نفذ مركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع مبادرة حسن الوفادة بحضور رئيس المركز ومشاركة القطاعات الرسمية.ويعتبر مركز حسوة مقصدا للكثير...
بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم؛ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية...
تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز بن عبدالله آل دعبش مبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار...
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنه لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة...