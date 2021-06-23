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4 حرائق وأصابع الاتهام توجه للمخالفين

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56 سدا و350 بئرا توسع الرقعة الزراعية بمكة

أسهم عدد من محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة على امتداد ساحل البحر الأحمر في تلبية احتياجات المزارعين في تلك المحافظات والقرى من خلال...

9c8aaa0861.jpgجدة: محمد غرسان
d0af9d90e3.jpg13 ذو القعدة 1442 هـ

سرير لكل 4 مرضى بالقطاع الخاص

كشف التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وجود 78596 سريرا بالمستشفيات البالغ 504 مستشفيات تتبع وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع...

icon-byline.pngجدة منال الجعيد
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

كيف يترقى منسوبو الصحة؟

اعتمدت وزارة الصحة معيارين للمفاضلة المستخدمة في الترقيات وتطبيقها عبر تطبيق الترقيات بـ(منصة مسار)، وهي تقويم الأداء الوظيفي...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

حسن الوفادة بحسوة

نفذ مركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع مبادرة حسن الوفادة بحضور رئيس المركز ومشاركة القطاعات الرسمية.ويعتبر مركز حسوة مقصدا للكثير...

icon-byline.pngأبها: فيصل زايد
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

640 مستفيدا من مراكز طوارئ الحرم

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في مراكز طوارئ الحرم؛ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 640 حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

تدشين حسن الوفادة في مربة

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، دشن رئيس مركز مربة عبدالعزيز بن عبدالله آل دعبش مبادرة «حسن الوفادة» تحت شعار...

icon-byline.pngمربة: سلطان عسيري
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

الوقائع تكفي للإبلاغ عن الفساد

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنه لا يشترط على المبلغ أن يكون متيقناً من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png13 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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