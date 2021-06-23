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«السجيني» يطالب بتحديد مشكلات «التصالح» لإجراء تعديل تشريعي

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«السجيني» يطالب الحكومة بتحديد مشكلات «التصالح» لإجراء تعديل تشريعي «السجيني» يطالب بتحديد مشكلات «التصالح» لإجراء تعديل تشريعي

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كشف النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان أمس الثلاثاء.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، إن «الاجتماع دوري وسنة حسنة يحرص عليها رئيس الوزراء، للاستماع بإمعان إلى رؤساء اللجان النوعية»، مشيرا إلى أن تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإقرار كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء بالريف يحتاج إلى آليات وتعديلات محددة.

وتابع: «رئيس الوزراء وافقنا على أن تنفيذ قرار التصالح في القرى يحتاج إلى آليات محددة»، مطالبا بتحديد مشكلات تطبيق التصالح في المخلفات بشكل عام، لإقرار تعديلات مخالفات البناء في القرى والمدن معا.

وأردف: «حال رؤية تعديلات واجبة بالنسبة لتنفيذ التصالح في مخالفات البناء بالمدن، سنعرضها على الفور»، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على إجراء التعديل التشريعي لتنفيذ التصالح في مخالفات البناء بالقرى، تزامنا مع مبادرة تطوير الريف«.

المصرى اليوم

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