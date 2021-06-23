أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري مناعة: التهاون بعد التطعيم قد يتسبب في زيادة إصابات كورونا

Print
استشاري مناعة: التهاون بعد التطعيم قد يتسبب في زيادة إصابات كورونا استشاري مناعة: التهاون بعد التطعيم قد يتسبب في زيادة إصابات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن المنحنى الوبائي ليس خادع، لافتاً إلى أن تراجع الإصابات بكورونا في يبدو مطمئنا لكنه قد يكون خادعا.

وأضاف «مصباح» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن التهاون بعد التطعيم قد يتسبب في زيادة إصابات كورونا.

وأوضح استشاري المناعة والتحاليل الطبية، أن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا وصل إلى 74%، مشيرا إلى أنه مازال التشاور حول التطعيمات لم تخرج برأي قاطع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

رئيس الجامعة الفرنسية يزور «المصرية اليابانية» لبحث التعاون في الهندسة (صور)

وزيرة التجارة : تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى

وزيرة التجارة : تعزيز استثمارات الشركات الفرنسية فى السوق المصرى

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر

للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. تأييد حكم "المؤبد" لمرشد الإخوان بمصر