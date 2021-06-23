استشاري مناعة: التهاون بعد التطعيم قد يتسبب في زيادة إصابات كورونا

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قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن المنحنى الوبائي ليس خادع، لافتاً إلى أن تراجع الإصابات بكورونا في مصر يبدو مطمئنا لكنه قد يكون خادعا.

وأضاف «مصباح» عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن التهاون بعد التطعيم قد يتسبب في زيادة إصابات كورونا.

وأوضح استشاري المناعة والتحاليل الطبية، أن الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا وصل إلى 74%، مشيرا إلى أنه مازال التشاور حول التطعيمات لم تخرج برأي قاطع.