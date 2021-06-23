هل تريد تعلم التصوير باحترافية .. إليك هذه النصائح

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كيف تحترف التصوير الفوتوغرافي سؤال يراود الكثير من المبتدئين كثيرًا، ويعتبر فن التصوير الفوتوغرافي من الفنون التي تتطلب بعض المواصفات الخاصة للمشتغلين بها كالرؤية الصحيحة والحس الإبداعي وغيرها من الأمور الفنية بجانب تعلم الأمور التقنية كاستخدام الكاميرا وكيفية التصوير وهكذا.

قدم عبدالفتاح ابوطالب، المصور الفوتوغرافي، عدة نصائح لكي يصبح الشخص مصورًا محترفًا.

وقال أبوطالب، في تصريحات تلفزيونية، إن «النصيحة الأهم لكي تحصل على صور تمتاز بأسلوبك أن تصور شيئًا تؤمن به وتُريد إيصال رسالة معينة عن طريق الصورة التي تلتقطها».

وتابع موجهًا نصيحته للمصور المبتدئ، قائلًا: «أذهب لأماكن غير متوقعة ولن يتخيل أحد أن يذهب مصور هُناك فهذا يجعلك تلتقط صور قد لا تكون متوقعة وبالطبع من هنا يأتي التميز، كما يمكنك تقليد صورة معينة أعجبتك لتتعلم منها ولكن عندما تُصبح محترف لا يمكنك التقليد عليك أن تصنع اسلوبك الخاص والإبتعاد نهائيًا عن التقليد».

وأردف: «تخيل الصورة قبل أن تلتقطها فالمصور المبدع أو الإبداع عمومًا يأتي من خيال الإنسان ليست الكاميرا مبدعة بل من يستخدم الكاميرا هو المبدع فالقلم ليس هو المبدع بل من يستخدم القلم ليرسم أو يكتب هو المبدع عليك تذكر هذا دائمًا».

كما طالب تصوير «الصورة من أكثر من زاوية وأكثر من مرة فهذا مفيد جدًا لتحصل على صور قد تظن انها غير مناسبة عندما صورتها، ولكن عند مراجعتها تشعر بقيمتها الحقيقة».