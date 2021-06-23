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أحمد ناجي: الشناوي حارس مرمى كبير .. ومباراة الترجي ليست سهلة

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أحمد ناجي: الشناوي حارس مرمى كبير .. ومباراة الترجي ليست سهلة أحمد ناجي: الشناوي حارس مرمى كبير .. ومباراة الترجي ليست سهلة

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أكد الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى كبير إفريقيًا ودوليًا.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، بحارس النادي الأهلي، مؤكدا أن شخصية الشناوي نضجت في الملعب إضافة إلى أن أخطاءه قليلة إن وجدت.

وحول توقعاته نتيجة مبارة العودة، قال إنه يشعر بالقلق من مباراة الترجي يوم السبت المقبل بسبب عدم امتلاك الفريق التونسي أي أعباء تجعله يلعب تحت ضغط وقدرته على العودة، مطالبًا لاعبي الأهلي بضرورة الحرص والدفاع جيدا.

المصرى اليوم

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