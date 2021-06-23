ضربة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الرجاء

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، ضربة قوية قبل مواجهة الرجاء المغربي.

يأتي ذلك بعدما تعرض نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وهو ما منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة بيراميدز إلى المغرب ظهر غد الخميس، استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج الفريق السماوي للفوز بأي نتيجة أو تحقيق التعادل الإيجابي، لكي يتأهل إلى المباراة النهائية.