أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ضربة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الرجاء

Print
ضربة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الرجاء ضربة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الرجاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، ضربة قوية قبل مواجهة الرجاء المغربي.

يأتي ذلك بعدما تعرض نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وهو ما منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة بيراميدز إلى المغرب ظهر غد الخميس، استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج الفريق السماوي للفوز بأي نتيجة أو تحقيق التعادل الإيجابي، لكي يتأهل إلى المباراة النهائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر

تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»