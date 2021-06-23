أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بلينكن: نريد ليبيا مستقرة بعيدًا عن التدخل الخارجي

Print
بلينكن: نريد ليبيا مستقرة بعيدًا عن التدخل الخارجي بلينكن: نريد ليبيا مستقرة بعيدًا عن التدخل الخارجي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده تريد ليبيا دولة مستقرة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا وتثبيت وقف النار.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، أنه يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

بدوره قال وزير خارجية ألمانيا إن برلين تسعى لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية هناك، مشيرًا إلى وأن اشنطن تلعب دورا نشطا في الملف الليبي.

وتتوجّه أنظار الليبيين، بعد الظهر اليوم الأربعاء، إلى مدينة برلين الألمانية، حيث ينعقد مؤتمر «برلين 2»، بمشاركة جميع الدول المعنية بالملف الليبي، وستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتوحيد المؤسسات وتفكيك الجماعات المسلّحة إلى جانب تحقيق المصالحة الشاملة.

وتجتمع الدول الرئيسية المعنية في المؤتمر الذي يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، بهدف ضمان إجراء انتخابات في ليبيا في أواخر العام الحالي. وتشارك كافة الجهات الفاعلة في المنطقة وللمرة الأولى الانتقالية الليبية.

وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية للعربية أن انسحاب المرتزقة من ليبيا أولوية، ويجب إجراء الانتخابات الليبية على أساس قانوني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي