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مؤتمر «برلين 2» يختتم أعماله.. ورئيس حكومة ليبيا يطالب بانسحاب كامل للمرتزقة

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مؤتمر «برلين 2» يختتم أعماله.. ورئيس حكومة ليبيا يطالب بانسحاب كامل للمرتزقة مؤتمر «برلين 2» يختتم أعماله.. ورئيس حكومة ليبيا يطالب بانسحاب كامل للمرتزقة

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اختتم مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، الأربعاء، بعد ساعات من انطلاقه، وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحافي على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش «نريد فتح الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا».

وأضافت وزيرة خارجية ليبيا، أن «الاستقرار أمر مهم من أجل إجراء الانتخابات في ديسمبر».

إلى ذلك أشارت وكيلة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، إلى «ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا».

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال رئيس الليبية عبدالحميد الدبيبة: «نريد انسحابا كاملا للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا».

وشدد الدبيبة على «تجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر».

ودعا الدبيبة المجتمع الدولي «للوفاء بتعهداته تجاه ليبيا، خاصة إجراء الانتخابات»، التي أوضح أنها يجب أن تكون «حرة ونزيهة».

وذكر الدبيبة أن حكومته تعمل على «تحسين المستوى المعيشي لليبيين»، مؤكدا على «ضرورة عودة النازحين لمنازلهم في ليبيا».

المصرى اليوم

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