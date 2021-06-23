الخوف منعهن من الإبلاغ.. تفاصيل ضبط مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة تحرش مدرس بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية، أن المدرس اعتاد التحرش بهن منذ فترة، وأن خوف الطالبات منه منعهن من الإبلاغ.

كما تبين من التحقيقات أيضًا، أن المعلم المتهم بالتحرش يدرس مادة اللغة الإنجليزية لثلاث مراحل تعليمية، وهي الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، وأنه اعتاد ارتكاب تلك الأفعال حتى أبلغت إحدى الطالبات والدتها وتم كشف الأمر، وتقديم بلاغ ضده.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، بورود بلاغ من 3 فتيات، طالبات بمدرسة تجريبية ببنها، بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن.

وتحرر المحضر اللازم وجرى ضبط المدرس، وتولت النيابة التحقيق.