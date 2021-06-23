أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد غرق مركبهم.. إنقاذ 7 صيادين والبحث عن آخر مفقود في دمياط

Print
بعد غرق مركبهم.. إنقاذ 7 صيادين والبحث عن آخر مفقود في دمياط بعد غرق مركبهم.. إنقاذ 7 صيادين والبحث عن آخر مفقود في دمياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمتابعة البحث عن الصياد المفقود بالبحر المتوسط بالقرب من سواحل دمياط، عقب تصادم مركب تجاري بمركب صيد.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن الجهات المعنية تبذل جهودا للبحث عن الصياد، والاطمئنان على باقي الصيادين الذي جري إنقاذهم في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ أن المحافظ اطمئن من خلال محافظ دمياط على الحالة الصحية للصيادين السبعة الذي جرى إنقاذهم، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أنهم في حالة صحية جيدة وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى دمياط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة التحرش في مجموعه ويحيله إلى مجلس الدولة

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»

المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف مدينة نصر»

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

بحضور السفير القبرصي بمصر.. جنازة 4 شباب مصريين بحرائق قبرص بكنيسة بالمنيا (صور)

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

السيسي يوجه باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي