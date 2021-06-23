بعد غرق مركبهم.. إنقاذ 7 صيادين والبحث عن آخر مفقود في دمياط

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تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمتابعة البحث عن الصياد المفقود بالبحر المتوسط بالقرب من سواحل دمياط، عقب تصادم مركب تجاري بمركب صيد.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن الجهات المعنية تبذل جهودا للبحث عن الصياد، والاطمئنان على باقي الصيادين الذي جري إنقاذهم في الساعات الأولي من صباح اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ أن المحافظ اطمئن من خلال محافظ دمياط على الحالة الصحية للصيادين السبعة الذي جرى إنقاذهم، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أنهم في حالة صحية جيدة وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى دمياط.