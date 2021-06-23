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بيان مهم من « للطيران» بشأن القادمين من الدول المتأثرة بسلالات كورونا المتحورة

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بيان مهم من «مصر للطيران» بشأن القادمين من الدول المتأثرة بسلالات كورونا المتحورة بيان مهم من « للطيران» بشأن القادمين من الدول المتأثرة بسلالات كورونا المتحورة

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أصدرت شركة للطيران عدة تعليمات لعملائها القادمين إلى مصر بشأن تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية المقررة بنقاط الدخول والمستجدات والتطورات الخاصة بالتطعيم ضد .

وقالت الشركة إنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة، تحيط «مصر للطيران» عملاءها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا بالآتي:

- القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، يتم تطبيق الإجراء التالي:

١- مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

٢- إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفي حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـPCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

- القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ14 يوم السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

- يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.

المصرى اليوم

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