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شدد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل على ضرورة الإسراع في تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات دون تذاكر، وحيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

وطالب الوزير خلال زيارته لمحطة مصر الركاب بضروره الحصول على تذكره السفر من شبابيك التذاكر الموجوده خارج المحطه لعدم تعرضهم لدفع غرامه التهرب من دفع قيمه التذكرة. كما شدد على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضروة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة اليه بأعلى درجات الانظباط.