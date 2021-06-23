أخبار عاجلة

عُمان أول الداعمين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمكافحة التغير المناخي والتصحر -
سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 10688.34 نقطة -
متحدث الصحة مبشراً: "نحن في أشواط نهائية مع هذه الجائحة" -
منح ميدالية الاستحقاق لـ5 مواطنين لتبرع كل واحد منهم بالدم 50 مرة -
"الخريف" يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين -
ابتهاجاً بزيارة السلطان هيثم للمملكة.. "تشكيلي" عماني يهدي السعودية وشعبها لوحة فنية -
"سكني" يسلم عدداً من الأسر وحداتها خلال يونيو ضمن مشروع "إسكان الأحساء" -
محافظ الغربية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني -
في مؤتمرها الـ26.. «إعلام القاهرة» تناقش مسارات التكامل والمنافسة بين الإعلام الرقمي والتقليدي -
محافظ بني سويف يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

خامنئي سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لكورونا بغضون أيام.. بشرط واحد

Print
خامنئي سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لكورونا بغضون أيام.. بشرط واحد خامنئي سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لكورونا بغضون أيام.. بشرط واحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن على رضا مرندي طبيب المرشد الإيراني على خامنئي، أن الأخير سيتلقى اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا بغضون الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن اللقاح يتمتع بفاعلية عالية.

وأضاف مرندي أنه «كان لدى المرشد شرطين لتلقي اللقاح، أولهما ألا يكون تلقيحه خارج الدور المقرر، وأن يكون بلقاح إيراني فقط».

وتابع: «عندما بدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، رفض المرشد تلقي اللقاح الأجنبي وانتظر اللقاح الإيراني».

ويبلغ خامنئي من العمر 82 عاما، وكانت السلطات أعلنت إجراءه عملية جراحية في البروستات، وصفت بالناجحة عام 2014.

وبدأت السلطات الصحية الإيرانية، منتصف الشهر الجاري، تطعيم السكان في مدينة مشهد ضد باللقاح المحلي «إيران بركت»، وفق ما ذكرة موقع « اليوم».

وأعلن مدير أبحاث لقاح «بركت» حسن جليلي نهاية الشهر الماضي أنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج 18 مليون جرعة بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وفي 9 فبراير الماضي بدأت إيران حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك V»، وكذلك اللقاح الصيني «سينوفارم»، فيما وحظر خامنئي استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية إلى إيران.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

10 أسباب لانحياز روسيا ضد المصالح المصرية في أزمة «سد النهضة» (دراسة)

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا