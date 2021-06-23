حريق في «الزراعات المحمية» بوزارة الزراعة.. و6 سيارات تحاول السيطرة على النيران

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وصلت 6 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق وزارة الزراعة، الذي شب في مقر الزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بجوار البنك الزراعي المصري وخلف مبني الهيئات والشركات ومبنى الثقافة الزراعية.

وانتقل السيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، وقيادات الوزارة لمقر الحريق لتفقد أعمال إخماد الحريق.

بدأ اندلاع الحريق في عدد من السيارات المتهالكة بمقر الصوب الزراعية الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، وتعامل مسؤولو الدفاع المدني بوزارة الزراعة مع الحريق، إلا أنه امتد للصوب الزراعية، ووصلت سيارات الإطفاء التابعة لمديرية أمن الجيزة للمساعدة في السيطرة على الحريق.

ونجحت سيارات الدفاع المدني في السيطرة علي الحريق بعد أن ارتفعت ألسنة اللهب والدخان أعلى المنطقة التي تقع وسط العديد من المباني الهامة، من بينها البنك الزراعي والحجر الزراعي المصري ومبنى قناة مصر الزراعية ومبنى الهيئات والشركات.

حريق وزارة الزراعة

حريق وزارة الزراعة