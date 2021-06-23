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بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي

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بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي
تم الإبلاغ عن وجودها في حظائر ومزارع خاصة

بعد إطلاقها بـ 4 أيام.. نفوق 2 من وعول بلجرشي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لاثنين من الوعول البرية وهي ميتة والتي اختلف في موقعها، فيما تؤكد مصادر "سبق" صحة المقطع وأنه في محافظة بلجرشي ضمن الـ20 وعلاً المهددة بالانقراض والتي أطلقها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صباح السبت بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز صباح السبت.

وأكد لـ"سبق" محمد حسن الزهراني مدير مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالباحة الحادثة بقوله "المقطع صحيح وهي عبارة عن وعلين تم الإبلاغ عن وجودهما في حظائر ومزارع خاصة نفقت اليوم داخل المنتزه قبل نقلها لمركز الأبحاث".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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