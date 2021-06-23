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.. العرفج: مَنْ أراد رفع محتوى في وسائل التواصل فعليه تحري الدقة والسلامة القانونية

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بالفيديو.. العرفج: مَنْ أراد رفع محتوى في وسائل التواصل فعليه تحري الدقة والسلامة القانونية .. العرفج: مَنْ أراد رفع محتوى في وسائل التواصل فعليه تحري الدقة والسلامة القانونية
أوضح بالأرقام استهداف بحرب "ناعمة من الخارج"

بالفيديو.. العرفج: مَنْ أراد رفع محتوى في وسائل التواصل فعليه تحري الدقة والسلامة القانونية

أوضح عامل المعرفة "أحمد العرفج" بالأرقام استهداف السعودية بحرب "ناعمة من الخارج" باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار المزيفة، وذكر مثالاً عليه بهاشتاق.. #الراتب_لا يكفي_الحاجة؛ إذ تبيَّن بعد الدراسة والتحليل أن ٧٠٪ من التغريدات هي من خارج السعودية، مؤكدًا أهمية تحري الدقة في نشر المعلومات، والسلامة القانونية قبل النشر.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

فيما شرح "عامل المعرفة" أسرار النجاح وأنواعه، وشبهه بالاستحمام الذي نحتاج إليه كل يوم.

ومن خلال المشي مع العرفج استعرض عامل المعرفة مقطع مع الإعلامي "عبدالعزيز الغيامي" الذي رد على تصريح الأمير "عبدالرحمن بن مساعد" حول ضم "لعيبة" الهلال للمنتخب الأولمبي.

وفي سياق فقرة مزايين الكتب تناول "العرفج" كتاب "خلاصة الأيام" لمعالي الدكتور فهاد معتاد الحمد، الذي روى قصته الدكتور سعود المصيبيح.

كما سلط برنامج يا هلا الضوء من خلال فقرة البرواز على ما تقدمه جمعية ذوي شهداء الواجب لأسر الشهداء، ورسالة الأستاذ سعود العويس للمجتمع.

وأخيرًا، تم استعراض سريع لكتاب "فلسفة من رحم الفلسف" للدكتورة منى علي الحمود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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