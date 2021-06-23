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اصطدام سفينة بقارب صيد مصري.. وبرلماني يكشف تفاصيل الحادث ومصير الركاب

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اصطدام سفينة بقارب صيد مصري.. وبرلماني يكشف تفاصيل الحادث ومصير الركاب اصطدام سفينة بقارب صيد مصري.. وبرلماني يكشف تفاصيل الحادث ومصير الركاب
أصيب 7 أشخاص ومازال البحث جاريًا عن شخص مفقود قبالة ساحل دمياط

اصطدام سفينة بقارب صيد مصري.. وبرلماني يكشف تفاصيل الحادث ومصير الركاب

كشف ضياء الدين داود عضو مجلس النواب المصري عن دمياط شمالي البلاد، الأربعاء، تفاصيل غرق قارب صيد في البحر المتوسط قبالة ساحل دمياط.

وتفصيلاً، قال داود إن سفينة تجارية أجنبية صدمت القارب، مما أسفر عن غرقه، لافتًا إلى أنه كان على متن القارب 8 أشخاص، أُنقذ منهم 7 تم نقلهم للمستشفيات دون وجود إصابات خطرة، فيما فقد شخص يدعى "حميدو قمر"، لا يزال البحث عنه جاريًا.

وأضاف البرلماني المصري أن القارب الغارق يحمل اسم "محمد وأحمد الجديد"، وتابع لأسطول صيد من محافظة كفر الشيخ المجاورة، حسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح داود أنه تواصل مع الجهات التنفيذية بصفته النيابية بمجرد علمه بالحادث، مشيرًا إلى أن "الأمر الآن بيد لنيابة العامة التي شرعت في إجراء تحقيقاتها".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت، الأربعاء، غرق قارب صيد بعد أن صدمته سفينة تجارية مخصصة لنقل المواشي تحمل علم سيراليون.

ووقع الحادث في ساعات الصباح الأولى على بعد 24 ميل بحري من دمياط، وذلك أثناء توقف المركب في عرض البحر المتوسط .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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