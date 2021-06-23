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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية
أكدت دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها

البحرين تدين إطلاق

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم, تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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