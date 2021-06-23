«31 مليار جنيه سنويا».. رئيس التأمينات: قرار الزيادة 13% أسعد أصحاب المعاشات

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أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يوجد 10.5 مليون مواطن يصرفون المعاشات بشكل منتظم من الدولة، وقرار الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13 % أسعد الملايين من أصحاب المعاشات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية المحور، إن تكلفة الزيادة 13 % لأصحاب المعاشات، 31 مليار جنيه في العام، موضحًا أن فض التشابكات المالية ورد أموال التأمينات ساهم في توفير موارد جديدة لأصحاب المعاشات.

وذكر أن الرئيس السيسى طالب بتطبيق أقصى نسبة لزيادة المعاشات، مضيفًا :«وصلنا لزيادة بنسبة 13 %، ويتم تطبيقها بداية الشهر المقبل، ووجه الرئيس برد الجميل لأشخاص أفنوا عمرهم في خدمة الدولة».