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تواصل الاستعدادات لموسم الصيف في بلطيم

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تواصل الاستعدادات لموسم الصيف في بلطيم تواصل الاستعدادات لموسم الصيف في بلطيم

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شهد مصيف بلطيم عدد من حملات إزالة التعديات والنظافة، ومكافحة البعوض والحشرات الطائرة، وتركيب صفايات المطر، استعداداً لرصف الطرق، ووضع السن بمداخل الشواطئ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس المدينة.

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، تركيب عمل شبكة صفايات المطر بالإضافة لتمهيد الأعمال وضع طبقة السن ورصف الطريق بداية من مدخل الأمل مرورا بميدان الأمل حتى نهاية منطقة السلام، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق المدينة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.


كما أشرف عبدالقوي على أعمال مقاومة لرش المبيدات لمقاومة البعوض بالفترة الصباحية بسيارات الضباب بالفترة المسائية بمناطق المدينة المختلفة، وكنس الطرق ورفع الرمال والأتربة أولا بأول، بالإضافة إلى نظافة الشواطئ من الغاب والحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية وتمهيد المشايات للمشاة للوصول إلى الشواطئ، وقص وتهذيب الأشجار ورفع مخلفات الأشجار أولا بأول.


وأكد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن المدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق للمصيف في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

المصرى اليوم

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