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حملات «حقك تنظمي» تواصل أعمالها في أسبوعها الأخير بالسويس

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حملات «حقك تنظمي» تواصل أعمالها في أسبوعها الأخير بالسويس حملات «حقك تنظمي» تواصل أعمالها في أسبوعها الأخير بالسويس

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تواصل الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس، نشاطها في حي الجناين وحي فيصل.

تستهدف الحملة لتوعية السيدات بأهمية الاستخدام الامثل والاستفادة من وسائل تنظيم الاسرة الامنه التي توفرها الدولة بالمجان والتعريف بالخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية عن كيفية تنظيم الأسرة ووصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الاسر من خلال السيارات المتنقلة التابعة لمديرية الصحة ووصولها لجميع الاماكن وتوعية المرأة والمجتمع كحق مكفول لجميع المواطنين مما يؤدي إلى حدوث مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، والعمل على رفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

يأتي ذلك من خلال القاء الندوات مع فرق الاعلام والمثقفات والرائدات الريفيات، تحت إشراف د. هويدا خلف الله مدير إدارة تنظيم الاسرة واستاذة اماني جلال مسؤول اعلام المحافظة، هذا وكانت حملة حقك تنظمي قد بدأت نشاطها الاسبوع الماضي بإحياء السويس والأربعين وعتاقة وتختتم غدا اسبوعها الثاني والاخير للحملة.

المصرى اليوم

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