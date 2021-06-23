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الترجي يفاوض كارتيرون لخلافة «الشعباني»

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الترجي يفاوض كارتيرون لخلافة «الشعباني» الترجي يفاوض كارتيرون لخلافة «الشعباني»

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دخل نادي الترجي التونسي في خط المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لخلافة معين الشعباني في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

ويرغب نادي الترجي في رحيل الشعباني حال الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا أمام الأهلي بعد الخسارة في لقاء الذهاب برادس بهدف نظيف أمام الأهلي.

وينص عقد كارتيرون مع على وجود بند شرط جزائي قيمته 120 ألف دولار حال رغبة أيًا من الطرفين في فسخ التعاقد مع الآخر وهو ما يسعى النادي التونسي لاستغلاله وإقناع كارتيرون بالرحيل عن الزمالك والتوقيع لهم.

يذكر أن الترجي سوف يلتقي مع الأهلي السبت المقبل، على استاد الأهلي وي السلام، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

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