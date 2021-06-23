خاص.. الدوري التركي يهدد انتقال بديل فرجاني ساسي للزمالك

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تلقي محمد مجلي، لاعب وسط فريق المقاولون العرب، عرض جاد من الدوري التركي للإنتقال إليه فى الموسم المقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن اللاعب أبدي استيائه من عدم دخول مسؤولي الزمالك فى مفاوضات جادة ورسمية مع المقاولون العرب، وذلك بعد المفاوضات الشفهية معه مؤخرًا.

وتلقي اللاعب عرضا من الدوري التركي من أندية منتصف الجدول، عن طريق حازم فتوح وكيله، ومن المنتظر أن ينهي كافة الأمور خلال الفترة القليلة القادمة.

يذكر أن مجلي، قدم مستوى مميز مع نادي المقاولون العرب هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية المحلية والخارجية، على رأسها نادي الزمالك، حيث تم ترشيح اللاعب لمسؤولي القلعة البيضاء ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.