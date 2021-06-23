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حكومة إسرائيل الجديدة تصدر أولى موافقاتها على بناء استيطاني

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حكومة إسرائيل الجديدة تصدر أولى موافقاتها على بناء استيطاني حكومة إسرائيل الجديدة تصدر أولى موافقاتها على بناء استيطاني

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قدمت هيئة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية خططا لـ31 مشروعا لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بخطوة أولى من نوعها في ظل الجديدة في إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطط التي وافقت عليها الإدارة المدنية الإسرائيلية، تشمل مركزا للتسوق، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعددا من مشروعات البنية التحتية، وتغييرات في مناطق مستوطنات الضفة الغربية القائمة.

وقال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، عقب الموافقة على بناء المستوطنات، إن «اليسار استسلم لليمين ونحى جانبًا القضية الدبلوماسية، لكن اليمين يستمر في الإضرار بفرص السلام وتعميق الاحتلال والقمع وتشريد ملايين الفلسطينيين».

وأدت الحكومة الجديدة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليمين الدستورية في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أطاحت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أربعة انتخابات متعثرة.

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