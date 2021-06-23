إبراهيم عمران: «شكري سرحان كان متدين زيادة عن اللازم»

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قال الريجيسير إبراهيم عمران إنه تعامل مع الفنان شكري سرحان في فيلم «الشيطان يدق بابك» بطولة ناهد يسري، وليلى نظمي، ومجدي وهبة، مشيرًا إلى «سرحان» كان يهذر معه وكان متواضعًا للغاية، معقبًا: «كان متدين زيادة عن اللازم، وكان بياخدني أصلي معاه».

ولفت «عمران»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، إلى أن المخرج يوسف شاهين قام بإعطائه دعوة خاصة للفنانة الراحلة هند رستم لمشاهدة فيلم «المصير»،، معقبًا: «هند رستم ساكنة في الزمالك، ولما فتحت ليا باب الشقة كانت هانم، واول حاجة سألتني عنها العمال اللي ورا الكاميرا، قالت ليا الناس دي هي أساس النجم».

ولفت إلى أن زمن الفن الجميل لا يعوض، فالفن الآن أصبح مهنة تجارية وليست فنية، مطالبًا بتأسيس نقابة لأصحاب المهن السينمائية.