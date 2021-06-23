إبراهيم عمران: «لما ضربت أحمد زكي أعطاني 50 جنيه مكافأة»

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قال الريجيسير إبراهيم عمران إنه دخل هذا المجال في البداية كممثل، وبعد ذلك عمل في المجاميع، متابعًا: «مش عيب اللي أنا أتعب، وأكافح، وحبيت هذه المهنة».

وكشف «عمران»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الأربعاء، عن موقف بينه وبين الفنان الراحل أحمد زكي، قائلاً: «أنا كنت مرشح له ممثل كويس في فيلم (البطل)، بس هو خاف يمثل قدام أحمد زكي لما عرف إنه هيضربه في الفيلم، فطلب مني تجسيد هذا الدور».

وتابع: «قمت بضربه بشكل خفيف، كنت خايف على البشرة بتاعته، فطلب (زكي) ضربه بجد، فقمت بإعادة المشهد، وقمت بضربه ألم كبير، فقام بضربى في صدري، فقلت (أي)، فتم إعادة المشهد مرة أخرى، وبعد ذلك قام أحمد زكي بإعطائي مكافأة 50 جنيه».