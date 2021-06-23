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نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

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نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

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كشف محمد الخولي، نائب مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن تطورات تجديد التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وينتهي تعاقد عمر كمال عبد الواحد، مع النادي المصري، في نهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب تجديد عقده بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وقال محمد الخولي، في تصريحات تلفزيونية :«حتى الأن لم نتوصل لاتفاق مع عمر كمال عبد الواحد بشأن تجديد عقده مع النادي»، مضيفا :«عقدنا جلسة مع والد اللاعب منذ ثلاثة أيام، وقدمنا له عرض المصري لتجديد التعاقد مع نجله».


وأضاف :«ننتظر الرد النهائي من اللاعب بشأن تجديد عقده»، مضيفًا :«أتمنى أن يوافق عمر كمال، على عرض المصري، ويجدد عقده مع النادي في الفترة الجارية».

المصرى اليوم

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